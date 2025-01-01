Zum Inhalt springenBarrierefrei
Trennungsschmerz

SAT.1Staffel 8Folge 55
Folge 55: Trennungsschmerz

44 Min.Ab 12

Schock für eine Heimkehrende aus dem Urlaub: Als sie die Tür aufschließt, springt eine Person aus dem Fenster. Wenig später entdeckt sie ihren nackten und gefesselten Bruder. - Ein unterschätzter Unfall beim Eiskunstlaufen stellt die Ärzte in der Notaufnahme vor ein Rätsel. - Eine 21-Jährige testet ihren Marktwert und verschwindet mit einem Unbekannten auf einem Industriegelände. Als sie auch nach Stunden nicht wieder auftaucht, besteht größte Sorge ...

SAT.1
