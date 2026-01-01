Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 57
44 Min.Ab 12

Ein Jugendlicher wird bewusstlos an Schienen gekettet gefunden. Die Zeit drängt, denn ein Zug naht. Wer hat dem Jungen das angetan? Eine Frau wird niedergestochen aufgefunden. Während die Ärzte um ihr Leben kämpfen, versuchen die Spezialisten vor Ort die Wahrheit ans Licht zu bringen. Wurden Freunde zu Feinden?

