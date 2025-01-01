Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 58
44 Min.Ab 12

Auf der Autobahn wird eine Mutter von Unbekannten abgedrängt. Zwei Vermummte springen aus dem Tatwagen und entwenden Taschen voller Geld aus ihrem Kofferraum, von denen die Mutter selbst nichts wusste. Woher stammt die Kohle? - Ein Junggesellinnenabschied eskaliert, weil die zukünftige Braut nur mit Dessous bekleidet in einen Spiegel fällt und von Splittern durchsiebt wird. Wie kann es zum Zusammenbruch kommen, wenn die Bachelorette kaum Alkohol getrunken hatte?

