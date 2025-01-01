Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Der Fluch der Katze

SAT.1Staffel 8Folge 60
Der Fluch der Katze

Der Fluch der KatzeJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 60: Der Fluch der Katze

44 Min.Ab 12

Bei einem Crash wird eine Person lebensbedrohlich verletzt, doch die Unfallbeteiligten unterlassen jede Hilfeleistung. Stehen die beiden unter Schock? Als plötzlich der RTW entführt wird, spitzt sich der Fall dramatisch zu. - Der Mann einer frischgebackenen Mutter kommt verwirrt in die Notaufnahme. Er glaubt offenbar, in einem Hotel einzuchecken. - Eine 26-Jährige bangt um ihren Bruder. Dessen Ausweis wurde bei einem unbekannten Verletzten auf dem Gelände eines Forts gefunden.

