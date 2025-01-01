Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 61: Küchengrausen
44 Min.Ab 12
In einer Restaurant-Küche kommt es zur Eskalation - erst erleidet eine Küchenhilfe schlimme Fett-Verbrennungen, dann schwebt die vermeintliche Täterin in Lebensgefahr. - Eine frischgebackene Mutter wird nach einem Sturz in der Notaufnahme behandelt, wo sich weitere schwerwiegende Verletzungen zeigen. - In einer Sauna zieht sich eine Frau eine leichte Verbrennung zu. Doch ihre Schmerzen werden plötzlich so schlimm, dass sie ins Eisbad springt und dort kollabiert.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
12
Copyrights:© SAT.1