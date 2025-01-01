Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 63
Folge 63: Liebestaumel

44 Min.Ab 12

Eine Frau, die eigentlich mit ihrer besten Freundin im Urlaub sein sollte, wird mit einer schweren Kopfverletzung im Wald gefunden. Ein Suchtrupp der Polizei muss ermitteln. - Bei einem Familien-Sportausflug rammt ein Mädchen ihren Vater um, so dass der in eine freistehende Wurzel tritt und sich den Fuß durchbohrt. - Eine Braut wird am glücklichsten Tag ihres Lebens aus dem Auto gestoßen und verletzt. Eine fieberhafte Suche nach dem Bräutigam beginnt.

SAT.1
