Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 67: Herz versus Hartmann
44 Min.Ab 12
Eine Frau will ihren Vater vom Flughafen abholen und sieht, wie dieser eine Galerie hinunterstürzt - nach einem Zank mit einem Mitflieger. - Der Vater einer Krankenschwester wird nach einem Autounfall in die Klinik eingeliefert. Saß er tatsächlich betrunken hinter dem Steuer oder ist etwas anderes passiert? - Eine Frau erlebt den Alptraum ihres Lebens: Sie ist allein im dunklen Wald und ein unheimlicher Mann treibt sich herum. Was will der Unbekannte und wo sind ihre Freunde?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
12
Copyrights:© SAT.1