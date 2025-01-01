Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 70: Die Nachtfischer
44 Min.Ab 12
Zwei Männer kehren von einer Nachtangeltour am Rheinufer nicht zurück. Während der Suche mehren sich Hinweise, dass die beiden Opfer eines Gewaltverbrechens wurden. - Die Spezialisten behandeln einen eingeklemmten Penis, als für dieselbe Adresse ein weiterer Notruf eingeht. Die Abteilungsleiterin eines Möbelhauses wurde von einem herabfallenden Schraubenzieher schwer verletzt und droht, zu erblinden. Ein Arbeitsunfall?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1