Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 71: Wenn das Licht ausgeht bei Roxy
44 Min.Ab 12
Eine Frau stellt nachts fest, dass ihr neuer Freund verschwunden ist. Wenig später wird er von der Polizei in einer kritischen Gesundheitslage auf einer 19-Jährigen liegend gefunden! - Eine 41-Jährige wird mit diversen Verletzungen von einem fremden Mann in die Klinik gebracht. Doch auf Nachfrage ihrer Tochter verstrickt sich die Frau in Widersprüche. - Ein aufgeregtes Mädchen wird am Straßenrand aufgegriffen und behauptet, ihr Vater sei von einem Wolf angegriffen worden.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1