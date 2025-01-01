Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 73: Das Blutgericht
44 Min.Ab 12
Eine Frau versteckt sich im Badezimmer vor ihrem Ex, der das Haus mit einer Axt stürmt. Der randalierende Mann versichert der Polizei, er sei nur hier, um zu helfen. - Eine Frau verletzt sich, weil sie offenbar nicht mehr richtig sieht. Sie verweigert aber beharrlich eine Behandlung. Welches Geheimnis verbirgt sie? - Eine Frau will ihren Freund von der Arbeit abholen. Sein Chef behauptet, dass dieser Mann nicht bei ihm arbeitet. Was wird hier gespielt?
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1