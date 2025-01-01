Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 75: Reingetapet
44 Min.Ab 12
Eine Jugendliche bricht nach dem Sport zusammen. Schnell steht der Verdacht von Aufputschmitteln im Raum, doch dann entdecken die Spezis eine starke Rötung an ihrem Rücken in Form eines "V". Was hat es damit auf sich? - Eine Frau kommt eigentlich in die Klinik, um ihrem Mann nach einem Verkehrsunfall beizustehen. Doch dann hängt plötzlich ihr Leben am seidenen Faden. - Eine Frau flüchtet verstört und leicht verletzt vor ihrem Kollegen. Der beteuert, nichts getan zu haben.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
