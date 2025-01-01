Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Sexy Car Wash

SAT.1Staffel 8Folge 78
Sexy Car Wash

Sexy Car WashJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 78: Sexy Car Wash

44 Min.Ab 12

Die Sexy-Car-Wash-Aktion einer Waschanlage sorgt nicht nur für großen Kundenandrang, sondern bedeutet auch reichlich Arbeit für die Spezialisten. - Ein eingelieferter Patient weist nach einem Unfall untypische Krankheitssymptome auf. Die Spezialisten müssen sich fragen, ob er in ein Verbrechen verwickelt ist. - Die Suche nach zwei Vermissten auf einem Golfplatz wird für die Spezialisten zum Spießrutenlauf. Als sie einen der Männer finden, keimt ein schrecklicher Verdacht auf.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen