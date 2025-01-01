Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

SAT.1Staffel 8Folge 79
Folge 79: Bomben-Idee

44 Min.Ab 12

In einer Fahrradwerkstatt kommt es zu einer Reihe von gefährlichen Explosionen. Für die Spezialisten beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, denn eine Person befindet sich im Gebäude! - Eine 16-jährige Schülerin wird blutend im Gesicht von ihrem Lehrer in die Notaufnahme gebracht. Die Ärzte der Klinik machen eine unglaubliche Entdeckung. - Zwei Jugendliche ohne Führerschein prügeln sich auf einem Rastplatz und machen so die Autobahnpolizei auf sich aufmerksam.

SAT.1
