Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 79: Bomben-Idee
44 Min.Ab 12
In einer Fahrradwerkstatt kommt es zu einer Reihe von gefährlichen Explosionen. Für die Spezialisten beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, denn eine Person befindet sich im Gebäude! - Eine 16-jährige Schülerin wird blutend im Gesicht von ihrem Lehrer in die Notaufnahme gebracht. Die Ärzte der Klinik machen eine unglaubliche Entdeckung. - Zwei Jugendliche ohne Führerschein prügeln sich auf einem Rastplatz und machen so die Autobahnpolizei auf sich aufmerksam.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1