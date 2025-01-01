Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 80: Geist auf der Autobahn
44 Min.Ab 12
Ein junger Mann baut einen Unfall, als er angeblich einen Geist im Rückspiegel sieht. Was steckt hinter dieser Erscheinung und wer ist in Gefahr? - Ein verwirrter Mann wird in die Klinik gebracht. Er soll in der Bibliothek eine Frau angegrapscht haben. - Ein Mann ist auf einer Büro-Toilette zusammengebrochen. Doch schnell müssen die Spezis nicht nur seine, sondern plötzlich auch ihre eigene Gesundheit retten.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
12
Copyrights:© SAT.1