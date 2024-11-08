Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 85: Ungetraut
44 Min.Folge vom 08.11.2024Ab 12
Eine Braut kriegt vor der Hochzeit kalte Füße und gesteht ihrem Bräutigam, dass sie ihn nicht heiraten kann. Kurz darauf sind beide verschwunden. Nur eine letzte panische Sprachnachricht der verschwundenen Braut an ihre Schwester macht klar: Es muss etwas Schlimmes passiert sein ... - Ein Mann bricht ins Badezimmer einer dort duschenden Frau ein und erleidet einen Anfall. Ein sexueller Übergriff?
Auf Streife - Die Spezialisten
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1