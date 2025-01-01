Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 88
Folge 88: Wahnsinnig verliebt

44 Min.Ab 12

Die Retter suchen nach einer jungen Frau, von deren Handy ein Notruf abgesetzt wurde - von einem fremden Mann. Wer ist er? Und was hat er der Frau angetan? - Ein Patient hält mit seiner schamlosen Art die Klinik auf Trab, plötzlich verschlechtert sich sein Zustand rapide. - Die Spezis werden zu einer Frau gerufen, die nur mit Unterwäsche und einer Pelzjacke bekleidet mit hohem Fieber zusammengebrochen ist. Ihr Freund spielt ihren Zustand herunter.

SAT.1
