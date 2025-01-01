Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 90: Galgenmännchen
44 Min.Ab 12
Ein Bauarbeiter hängt an einer Baggerschaufel und droht, zu ersticken. Während seine Frau um sein Leben bangt, ahnt niemand, in welcher Gefahr sie auch selbst schwebt. - Eine Sportlerin wird mit Beinbruch in die Klinik gebracht. Was nach einem Sportunfall aussieht, entpuppt sich als lebensbedrohliche Erkrankung. - Nach einem Autounfall muss eine Frau beweisen, dass sie nicht schuld ist. Doch ihr fehlt jede Erinnerung und die Unfallbeteiligten hegen einen perfiden Plan.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1