Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 92: Die blanke Wahrheit
44 Min.Folge vom 04.11.2024Ab 12
Eine Frau in Unterwäsche läuft über einen Rastplatz und verursacht einen Unfall. Ihre Freundin hat einen Verdacht: Arbeitet sie möglicherweise als Prostituierte? - Eine Frau wird nach einem Autounfall in die Klinik eingeliefert. Ihre Mutter vermutet ein Alkoholproblem und auch die Blutwerte sprechen dafür. Doch dann machen die Spezis eine ungeahnte Entdeckung. - Ein Mann bricht zusammen: Verdacht auf Schlaganfall. Doch dann zeigt auch der Sohn des Patienten merkwürdige Symptome.
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1