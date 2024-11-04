Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Die blanke Wahrheit

SAT.1Staffel 8Folge 92vom 04.11.2024
Die blanke Wahrheit

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 92: Die blanke Wahrheit

44 Min.Folge vom 04.11.2024Ab 12

Eine Frau in Unterwäsche läuft über einen Rastplatz und verursacht einen Unfall. Ihre Freundin hat einen Verdacht: Arbeitet sie möglicherweise als Prostituierte? - Eine Frau wird nach einem Autounfall in die Klinik eingeliefert. Ihre Mutter vermutet ein Alkoholproblem und auch die Blutwerte sprechen dafür. Doch dann machen die Spezis eine ungeahnte Entdeckung. - Ein Mann bricht zusammen: Verdacht auf Schlaganfall. Doch dann zeigt auch der Sohn des Patienten merkwürdige Symptome.

