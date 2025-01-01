Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Blutiges Zusammentreffen

SAT.1Staffel 8Folge 93
Blutiges Zusammentreffen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 93: Blutiges Zusammentreffen

44 Min.Ab 12

Eine Mutter bangt um ihre Tochter. Wurde sie entführt? Schnell gerät deren Ex-Freund in Verdacht, der sich nie mit der Trennung abfinden konnte. Doch dann machen die Spezialisten eine überraschende Entdeckung. - Ein Familienvater wird mit einem Fleischspieß durch die Hand in die Notaufnahme eingeliefert. - Eine junge Frau ruft die Spezis, nachdem sie sich und ihre männliche Begleitung mit einem Elektroschocker gegen einen unbekannten Angreifer verteidigt hat.

