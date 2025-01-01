Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 93: Blutiges Zusammentreffen
44 Min.Ab 12
Eine Mutter bangt um ihre Tochter. Wurde sie entführt? Schnell gerät deren Ex-Freund in Verdacht, der sich nie mit der Trennung abfinden konnte. Doch dann machen die Spezialisten eine überraschende Entdeckung. - Ein Familienvater wird mit einem Fleischspieß durch die Hand in die Notaufnahme eingeliefert. - Eine junge Frau ruft die Spezis, nachdem sie sich und ihre männliche Begleitung mit einem Elektroschocker gegen einen unbekannten Angreifer verteidigt hat.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
