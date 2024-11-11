Schlaf Schwesterlein, schlafJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 95: Schlaf Schwesterlein, schlaf
44 Min.Folge vom 11.11.2024Ab 12
Ein 16-jähriges Mädchen wird von ihrem Vater zusammengebrochen auf dem Küchenboden gefunden. Was hat ihre Stiefschwester damit zu tun und warum ist diese spurlos verschwunden? - Ein Teenager nimmt ein Paket für seine Freundin an und wird von hinten niedergeschlagen. Hat der Angriff etwas mit dem Paket zu tun?
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1