Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 99: Herzeleid
44 Min.Ab 12
Eine Frau will ihrem Mann lebenswichtige Medikamente zur Arbeit bringen, doch als sie ankommt, hat er gar keinen Dienst. Stattdessen treibt ein mordlüsterner Soldat sein Unwesen. - Ein Patient kommt nach einem blutigen Sportunfall in die Notaufnahme. Verwunderlich: Offenbar gibt es keine Anzeichen, dass er geschwitzt hat. - Eine Tochter will ihren einsamen Single-Papa besuchen und entdeckt eine halbnackte Frau, die an der Hauswand hochklettert - und schließlich abstürzt.
