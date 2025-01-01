Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Herzeleid

SAT.1Staffel 8Folge 99
Herzeleid

HerzeleidJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 99: Herzeleid

44 Min.Ab 12

Eine Frau will ihrem Mann lebenswichtige Medikamente zur Arbeit bringen, doch als sie ankommt, hat er gar keinen Dienst. Stattdessen treibt ein mordlüsterner Soldat sein Unwesen. - Ein Patient kommt nach einem blutigen Sportunfall in die Notaufnahme. Verwunderlich: Offenbar gibt es keine Anzeichen, dass er geschwitzt hat. - Eine Tochter will ihren einsamen Single-Papa besuchen und entdeckt eine halbnackte Frau, die an der Hauswand hochklettert - und schließlich abstürzt.

