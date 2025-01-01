Wer schön sein will, muss leidenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 10: Wer schön sein will, muss leiden
44 Min.Ab 12
Ein Mann sorgt sich um seine Ex: Ein voller Briefkasten und ihr seltsames Verhalten deuten darauf, dass etwas nicht stimmt. - Weil jemand sein Motorrad demoliert hat, ist ein 30-Jähriger auf der Wache Köln-Mülheim. Er weiß auch, wer es war ... - Nach einem Banküberfall ist ein Räuber in einem gestohlenen PKW auf der Flucht - bis zu einer Pappkarton-Wand. - Ein Hausbesitzer ruft die Polizei: Im Haus ist ein Einbrecher. Als sie ankommen, springt ein junger Mann aus dem Fenster.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1