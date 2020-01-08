Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Last Man Camping

SAT.1Staffel 11Folge 6vom 08.01.2020
Last Man Camping

Last Man CampingJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 6: Last Man Camping

45 Min.Folge vom 08.01.2020Ab 12

Ein als gestohlen gemeldetes Wohnmobil wird verlassen an einem Waldstück gefunden. Hinter der Windschutzscheibe prangt ein Hilferuf! - Nach einem Besuch bei einem mobilen Friseur plagen Haarausfall und eine verpatzte Haarfärbung die Kunden. - Der Campingurlaub mit Freund und Familie wird für eine 19-Jährige zum Horrortrip. - Hilferufe aus einem Einfamilienhaus führen die Polizisten zu einem verängstigten Mann, der sich von einem kleinen Hund bedroht fühlt.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen