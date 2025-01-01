Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Herr der Stringe

SAT.1Staffel 11Folge 9
Herr der Stringe

Herr der StringeJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 9: Herr der Stringe

44 Min.Ab 12

Auf dem Wache-Parkplatz zerlegt eine Frau den Wagen des Mannes, der drinnen eine Anzeige wegen Graffiti erstattet. - Zwei Autos blockieren die Tunneleinfahrt. Ein Fahrer sitzt zitternd am Steuer, der andere flippt aus! - Ein Mann wird von einem Einbrecher aus dem Fenster gestoßen. In der Wohnung sind Hinweise, die auf den Ex-Freund der Freundin deuten! - Eine Radfahrerin wird von einer fliegenden Mikrowelle getroffen. Beim Geräteaufprall fliegt ein Gasrevolver heraus!

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen