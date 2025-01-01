Auf Streife
Folge 17: Wo ist Annabelle?
45 Min.Ab 12
Als eine Mutter die Blumen des Nachbarn versorgt, bricht jemand in ihr Haus ein und entführt ihr Baby! - Neben einem verunfallten Transporter stehen der Fahrer und ein Zeuge. Doch wieso ist der junge Zeuge verletzt? - Eine ältere Dame kommt zerzaust und verschmutzt auf die Wache Köln-Mülheim. Offensichtlich steht sie unter Drogen! - In einem Café wartet ein Mann auf sein Date. Als er eine SMS von ihr erhält, wendet er sich besorgt an die Polizei vor Ort.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1