Auf Streife
Folge 11: Rad gestellt
44 Min.Ab 12
Ein halbnackter Fahrradfahrer stürzt über eine aufgerissene Autotür. Ausgerechnet die schwangere Freundin hat die Tür geöffnet. Warum? - Da ein Frührentner seiner Neugier folgt, klemmt er sich im Garagentor des Nachbarn ein. - Auf der Suche nach seiner Freundin stößt ein 30-Jähriger auf Blutspuren auf der Türklinke! Da sie nicht öffnet, reagiert er panisch ... - Mit einem giftigen Geldbaum betritt eine Frau die Wache Köln-Mülheim. Diesen hat sie vor ihrer Tür gefunden.
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1