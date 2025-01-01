Auf Streife
Folge 8: Das beste Pferd im Stall
45 Min.Ab 12
Ein bewusstloser Reitlehrer wird aufgefunden: Ist er vom Pferd gefallen? Wo ist das Pferd? - Im Seniorenstift wird ein Rentner vermisst. Offenbar wurde er zuvor in seinem Zimmer beraubt - sowie weitere Bewohner des Heims. - Auf einem Mittelalter-Markt wird ein Mann um seinen Ring bestohlen, mit dem er seiner Freundin einen Antrag machen wollte. - Als eine Frau mit ihrem Papagei vom Tierarzt kommt, entdeckt sie Herzballons und eine Nachricht an ihrem Wagen. Ein Stalker?
Weitere Folgen in Staffel 11
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1