Auf Streife
Folge 4: Ihr bester Freund
44 Min.Folge vom 23.12.2023Ab 12
Eine Frührentnerin meldet eine Entführung auf der Wache Köln-Mülheim: Jemand hat ihren Hund gestohlen und fordert Lösegeld. - Eine Mutter leidet an Platzangst und kann das Haus nicht verlassen. Als ein Einbrecher im Haus ist, kommt Panik auf. - Anonym zugespielte Fotos lassen eine Mutter befürchten, dass ihr Ex-Mann das Wohl des gemeinsamen Kindes gefährdet. - Eine Lehrerin ist geschockt, als sie aus dem Fenster schaut: Im Garten steht ein schwarzes Kreuz mit einer Message.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1