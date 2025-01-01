Auf Streife
Folge 100: Holland in Not
44 Min.Ab 12
Auf Streife folgen die Polizisten einem Wohnwagengespann, als sie hinter der Scheibe eine um Hilfe rufende Frau entdecken. - Nachdem der vermisste Ehemann gefunden wird, erzählt er, dass die Täter mit einem Wohnmobil geflüchtet sind. - Auf der Landstraße verunfallt ein Auto. Den Fahrer hat es schwer erwischt. Als die Beamten erste Hilfe leisten, stellen sie fest: Er ist erst 17! - Ein ominöses Paket wird an der Wache Köln-Mülheim abgestellt ...
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
12
