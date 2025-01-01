Auf Streife
Folge 101: Auf Straße
45 Min.Ab 12
Ein Zivilbeamter entdeckt eine verletzte Frau und leistet sofort erste Hilfe. Zeitgleich schleicht sich ein Maskierter an sein Auto. - Knapp entgeht eine Frau einem Unfall. Die Reifen an ihrem Wagen haben sich gelockert. Sie vermutet ihre Schwiegertochter hinter der Tat. - Auf einem Bauwagenplatz ist eine Mutter auf der Suche nach ihrer 17-jährigen Tochter. Dort wird ihr der Zutritt verwehrt! - Der Kapitän einer Kreisligamannschaft wird vor dem entscheidenden Spiel entführt.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1