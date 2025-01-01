Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Auf Straße

SAT.1Staffel 11Folge 101
Folge 101: Auf Straße

45 Min.Ab 12

Ein Zivilbeamter entdeckt eine verletzte Frau und leistet sofort erste Hilfe. Zeitgleich schleicht sich ein Maskierter an sein Auto. - Knapp entgeht eine Frau einem Unfall. Die Reifen an ihrem Wagen haben sich gelockert. Sie vermutet ihre Schwiegertochter hinter der Tat. - Auf einem Bauwagenplatz ist eine Mutter auf der Suche nach ihrer 17-jährigen Tochter. Dort wird ihr der Zutritt verwehrt! - Der Kapitän einer Kreisligamannschaft wird vor dem entscheidenden Spiel entführt.

SAT.1
