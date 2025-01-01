Auf Streife
Folge 104: German Horror Story
44 Min.Ab 12
Eine Frau wird gefunden, die schwer unter Schock steht: Ihr Freund wurde entführt. Als sie morgens aufwachte, fand sie nur ein blutiges Shirt vor. Es folgte ein Anruf. - Im Wald suchen die Polizisten ein verschwundenes Mädchen und treffen auf einen vermeintlichen Autodieb. - An einer Bushaltestelle steht ein außergwöhnlicher Fahrgast - ein angebundenes Pony! - Als Mann verkleidet bittet eine Frau um Hilfe auf dem Revier. Sie wird verfolgt!
Weitere Folgen in Staffel 11
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1