SAT.1 Staffel 11 Folge 105 vom 26.05.2024
Folge 105: Mordswut

44 Min. Folge vom 26.05.2024 Ab 12

Streit im Wald: Ein Naturfotograf hat einen Mann abgelichtet, der eine leblose Person hinter sich herzieht. - Auf der Wache wird ein Monteur aufgrund seiner Fingerabdrücke auf einer Brechstange mit einem Einbruch in Verbindung gebracht. - Eine bewusstlose und halbnackte Frau wird neben einem Auto gefunden. Sie ist offenbar von einem auf dem Autodach festgeschnallten Sessel gefallen! - Eine Hochschwangere fährt den Vater ihres Kindes an. Steckt Absicht dahinter?

SAT.1
