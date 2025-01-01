Auf Streife
Folge 115: Stich ins Wespennest
45 Min.Ab 12
Bei einer Probe fürs Tortenwettessen beißt der Titelverteidiger in eine Wespe und wird gestochen. Zufall oder Absicht? - Eine Frau erhält Liebesnachrichten. Als sie eine pervers angezogene Puppe mit einer Drohung findet, ruft sie die Polizei. - Der Trainer einer Mermaid-Schwimmerin rettet diese vor dem Ertrinken. Sie scheint einen Schwächeanfall zu haben. - Auf der Suche nach ihrem ausgerissenen Sohn trifft eine Frau die Polizei an der Raststelle.
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
12
Copyrights:© SAT.1