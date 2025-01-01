Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 122
45 Min.Ab 12

Ein Landwirt liefert der Polizei einen Mann aus, der sich wie eine tollwütige Katze verhält. Sind Drogen im Spiel? - Ein Priester wird von seiner Vergangenheit eingeholt: Eine Minderjährige wirft ihm sexuelle Belästigung vor. - Ein Einbruch entpuppt sich als ein Akt von Vandalismus. Oder diente der Vandalismus als Ablenkung? - Ein Einsatz wegen Ruhestörung gerät außer Kontrolle: Der Ruhestörer liegt angeschossen in der Wohnung seiner Nachbarin.

SAT.1
