SAT.1Staffel 11Folge 124
Folge 124: Die Karawane zieht weiter

44 Min.Ab 12

Die Beamten entdecken illegale Repitlien, die für Trubel in einem Einfamilienhaus sorgen. - Eine Anwältin wird zugedröhnt auf die Wache gebracht. Die Beamten können einen perfiden Racheplan verhindern. - Ein Junge bringt eine Pistole mit in seine Kita. Hat der waffenverrückte Vater etwas damit zu tun? - Eine Frau wird angefahren. Schnell finden die Beamten heraus, dass dieser Unfall mit voller Absicht geschah.

SAT.1
