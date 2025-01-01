Auf Streife
Folge 124: Die Karawane zieht weiter
44 Min.Ab 12
Die Beamten entdecken illegale Repitlien, die für Trubel in einem Einfamilienhaus sorgen. - Eine Anwältin wird zugedröhnt auf die Wache gebracht. Die Beamten können einen perfiden Racheplan verhindern. - Ein Junge bringt eine Pistole mit in seine Kita. Hat der waffenverrückte Vater etwas damit zu tun? - Eine Frau wird angefahren. Schnell finden die Beamten heraus, dass dieser Unfall mit voller Absicht geschah.
