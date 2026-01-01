Auf Streife
Folge 131: Das letzte Kapitel
45 Min.Ab 12
Explodierter Briefkasten! Verletzt beschuldigt die Boutique-Besitzerin ihren Ex: Er hat die Tat in seinem Blog angekündigt! - Eine Frau ist fassungslos: Bei einer Verkehrskontrolle stellt sich heraus, ihr sollte der Führerschein abgenommen werden! - Ein herrenloses Fahrrad wird aufgefunden. Die Leuchtdioden in den Speichen zeigen einen Hilferuf! - Ein Pkw mit Blaulicht weckt die Aufmerksamkeit der Polizei. Sie treffen auf den vermeintlichen Kommissar, der gerade ermittelt.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1