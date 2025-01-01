Auf Streife
Folge 136: Harte Geschütze
44 Min.Ab 12
Ein Junggesellinnenabschied wird zum Albtraum, als die Brautjungfer mit einer brutalen Kopfverletzung zu Boden geht. - Ein maskierter Mann gesteht einen Raub, den er allem Anschein nach gar nicht begangen hat. Was steckt dahinter? - Ein verunglücktes Auto wird gefunden - da meldet eine Frau den Wagen als gestohlen und ahnt nicht, wer dahintersteckt. - Ein Paketbote wird verdächtigt, einen Hofladen bestohlen zu haben. Doch hinter dem Diebstahl steckt wesentlich mehr.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1