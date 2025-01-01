Auf Streife
Folge 144: Oh Mandy
45 Min.Ab 12
Ein Mann kommt mit einem Schlagring auf die Wache. Angeblich bekommt er ihn nicht mehr ab. Doch eigentlich vermisst er seinen Sohn. - Eine Obdachlose schiebt im Einkaufswagen eine regungslose Person zur Wache. Die Frau wurde von einem Fahrschulwagen überfahren. - Ein Sperrmüllsammler wird des Diebstahls beschuldigt. Bei ihren Ermittlungen stoßen die Beamten auf einen Nachbarn im Ganzkörperanzug. - Ein Nikolaus entblößt sich vor einer Frau und raubt ihr die Handtasche.
Weitere Folgen in Staffel 11
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1