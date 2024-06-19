Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Falls Haftbefehle vorliegen

SAT.1Staffel 11Folge 146vom 19.06.2024
Falls Haftbefehle vorliegen

Auf Streife

Folge 146: Falls Haftbefehle vorliegen

45 Min.Folge vom 19.06.2024Ab 12

Ein Obdachloser wird verdächtigt, ein 15-jähriges Mädchen online zu stalken und zum Versenden von Nacktfotos zu zwingen. - Panisch rennt eine Frau aus dem Haus, weil sie davon überzeugt ist, dass es dort spukt! - Auf einer Party verunglückt eine Schwangere. Steckt die Freundin aus Neid dahinter? - Die Mitarbeiterin eines Sportcenters wird in einem Zorbing-Ball gefangen gehalten. Eine Nachricht deutet darauf hin, dass jemand mit dem Chef eine Rechnung offen hat.

