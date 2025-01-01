Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hausverbot bleibt Hausverbot

SAT.1Staffel 11Folge 148
Folge 148: Hausverbot bleibt Hausverbot

45 Min.Ab 12

Eine Wirtshausbesitzerin findet Ungeziefer in ihrem Lokal. Handelt es sich um eine Rattenplage oder will ihr jemand übel mitspielen? - Die Geige einer Musterschülerin wird vor einem Musikwettbewerb demoliert. Wer steckt hinter der Tat? - Eine Mutter wird verletzt im Stall gefunden, das zum Verkauf stehende Pferd fehlt. Stecken die Käufer dahinter? - Ein Paartherapeut wird niedergeschlagen aufgefunden. Die Beamten nehmen sich den hoch aggressiven Ex-Mann einer Patientin vor.

SAT.1
