SAT.1Staffel 11Folge 152
45 Min.Ab 12

Selbstgemachte Seifen und eine Verletzte! Eine allergische Reaktion oder hat es jemand auf die Unternehmerin abgesehen? - Ein Spanner treibt sich im Garten einer Fitnesstrainerin herum. Zudem taucht eine als UFO getarnte Drohne auf. - Bei einem Überfall auf eine Frau werden die Tasche und eine Diamantenhalskette gestohlen. Aber das Opfer hat ein Tattoo beim Täter gesehen. - Eine Bestatterin verunglückt mit dem Leichenwagen, weil sie Klopfgeräusche aus dem Sarg hört!

SAT.1
