Auf Streife
Folge 152: Richtig ätzend
45 Min.Ab 12
Selbstgemachte Seifen und eine Verletzte! Eine allergische Reaktion oder hat es jemand auf die Unternehmerin abgesehen? - Ein Spanner treibt sich im Garten einer Fitnesstrainerin herum. Zudem taucht eine als UFO getarnte Drohne auf. - Bei einem Überfall auf eine Frau werden die Tasche und eine Diamantenhalskette gestohlen. Aber das Opfer hat ein Tattoo beim Täter gesehen. - Eine Bestatterin verunglückt mit dem Leichenwagen, weil sie Klopfgeräusche aus dem Sarg hört!
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1