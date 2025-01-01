Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Doppeldate

SAT.1Staffel 11Folge 155
Doppeldate

Auf Streife

Folge 155: Doppeldate

44 Min.Ab 12

Während der Ermittlungen zu einem Autounfall taucht eine zuvor Vermisste mit erschreckenden Infos auf der Wache auf! - Ein 12-Jähriger beschmiert einen Streifenwagen vor der Wache und zersticht die Reifen. - Eine Försterin findet im Wald eine Menge Bargeld in einem Plastikbeutel. Der Verdacht liegt nahe, dass es Diebesgut ist. - Wegen gemeldeter Lärmbelästigung eines Nachbarn verschafft sich die Polizei Zutritt zur Wohnung des Beschuldigten und findet ihn eingequetscht vor.

