Auf Streife
Folge 158: Ich mach dich kabutt!
44 Min.Ab 12
Drohnachrichten auf dem Handy ihres verschwundenen Teenie-Sohnes machen eine Mutter vor Sorge verrückt. - Der Sturz eines Rollstuhlfahrers in einer unbewohnten Villa löst eine Lawine aus, die lang gehütete Geheimnisse ans Licht bringt. - Eine benachbarte Bäuerin wird für das Chaos in einem Wohnzimmer verantwortlich gemacht: Sie soll ihr Schaf extra dort durchgetrieben haben! - Showdown in der Küche: Ein erbitterter Wettkampf zwischen zwei Tellerwäschern läuft aus dem Ruder.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1