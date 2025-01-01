Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 165
44 Min.Ab 12

Die Beamten sind einem Triebtäter auf der Spur, der im Park Joggerinnen überfällt! - Ein Waldarbeiter alarmiert die Polizei. Er soll ein Waldstück abholzen, aber ein Umweltschützer hat sich an einen Baum gekettet. - Eine Paketbotin findet zwei Tresore, die vor mehreren Monaten als gestohlen gemeldet wurden. - Eine 45-Jährige wird angefahren. Die Unfallverursacherin flüchtet zwar, vergisst aber ihr Handy im Wagen ...

