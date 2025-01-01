Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eiskratzer

SAT.1Staffel 11Folge 169
Folge 169: Eiskratzer

45 Min.Ab 12

Eine Frau vermisst ihren Mann und Sohn. Die Beamten folgen der Spur eines Eiskratzers, der auf einem Feld im Boden steckt. - Ein Kleingärtner wird niedergeschlagen und seine preisgekrönten Gartenzwerge in Schutt und Asche gelegt. - Erst erhält eine Erzieherin Drohbriefe, dann beschmiert jemand ihr Auto mit wüsten Beschimpfungen, bis auch noch ihr Nachbar attackiert wird. - Möbelpacker geraten in Bedrängnis, als sie vom Hausbesitzer angegriffen werden.

