Nicht ohne meine DrogenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 183: Nicht ohne meine Drogen
11 Min.Folge vom 13.11.2023Ab 12
Eine viel arbeitende Sekretärin gerät unter Verdacht, Ritalin zur Leistungssteigerung zu nehmen und dieses auch zu verkaufen. Allerdings hatten die Beamten sie tiefschlafend vorgefunden. Ist sie womöglich dem Neid ihrer Kollegin zum Opfer gefallen?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-13: SAT.1