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Auf Streife

Nicht ohne meine Drogen

SAT.1Staffel 11Folge 183vom 13.11.2023
Nicht ohne meine Drogen

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Folge 183: Nicht ohne meine Drogen

11 Min.Folge vom 13.11.2023Ab 12

Eine viel arbeitende Sekretärin gerät unter Verdacht, Ritalin zur Leistungssteigerung zu nehmen und dieses auch zu verkaufen. Allerdings hatten die Beamten sie tiefschlafend vorgefunden. Ist sie womöglich dem Neid ihrer Kollegin zum Opfer gefallen?

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