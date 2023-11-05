Auf Streife
Folge 185: Das letzte Eichhorn
14 Min.Folge vom 05.11.2023Ab 12
Bei einem Einbruch in einen Handyladen wird das Nachbarsmädchen von dem Täter über Nacht eingesperrt. Von ihr erfahren die Beamten, dass ein Lieferwagen mit Eichhörnchen-Sticker auffällig vor dem Laden parkte und dieser soll keinem Unbekannten gehören ...
