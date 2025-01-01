Auf Streife
Folge 203: Sklavenaufstand
24 Min.Ab 12
Einbruch in einer Boutique: Eine 43-jährige Inhaberin liefert sich einen handfesten Streit mit einem 37-Jährigen. Angeblich hat dieser versucht, den Safe aufzuknacken. - Ein verwirrter und orientierungsloser Mann schlängelt sich verängstigt an der Außenwand einer Karaokebar entlang. Seine Augen sind mit Klebeband zugeklebt und seine Hände am Rücken gefesselt. Was geht da nur vor sich?
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
