Auf Streife
Folge 207: No Baby on Board
23 Min.Folge vom 14.02.2024Ab 12
Überfall auf eine Apotheke! Doch die Diebe scheint das Bargeld nicht interessiert zu haben, sondern eher die "Pille danach". - Randale im Restaurant: Ein älteres Pärchen findet Glasscherben im Dessert. Nachdem es sich bei der Kellnerin beschwert, eskaliert die Situation.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1