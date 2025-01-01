Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gefährliches Pfand

Folge 211: Gefährliches Pfand

24 Min.Ab 12

Auf ihrer Fußstreife hören die Beamten einen lauten Schrei und zerbrechendes Glas. Sofort machen sie sich auf den Weg. - Eine buntbemalte Frau überfällt eine junge Mutter auf offener Straße. Die Spur führt die Polizisten zu einem dubiosen Projekt ...

