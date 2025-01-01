Auf Streife
Folge 211: Gefährliches Pfand
24 Min.Ab 12
Auf ihrer Fußstreife hören die Beamten einen lauten Schrei und zerbrechendes Glas. Sofort machen sie sich auf den Weg. - Eine buntbemalte Frau überfällt eine junge Mutter auf offener Straße. Die Spur führt die Polizisten zu einem dubiosen Projekt ...
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1